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- Balıklıgöl'e düşen kızın kurtarılma anı
Balıklıgöl'e düşen kızın kurtarılma anı
Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl'e düşen genç kız, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
- DHA
- 25.03.2021 - 13:10
- Güncelleme : 25.03.2021 - 13:17
Şanlıurfa Balıklıgöl’de gezen genç kız, yem attıktan sonra balıkları izlemek için eğilince dengesini kaybedip, suya düştü.
SUDAN ÇIKARILDI
Çevredeki gençlerden biri hemen suya atlayıp, genç kızı kurtardı. Kurtarma anları ise diğer ziyaretçiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Balıklıgöl'e düşen kızı kurtardılar VİDEO