Balıklıgöl'e düşen kızın kurtarılma anı

Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl'e düşen genç kız, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa Balıklıgöl’de gezen genç kız, yem attıktan sonra balıkları izlemek için eğilince dengesini kaybedip, suya düştü.

SUDAN ÇIKARILDI

Çevredeki gençlerden biri hemen suya atlayıp, genç kızı kurtardı. Kurtarma anları ise diğer ziyaretçiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Balıklıgöl'e düşen kızı kurtardılar VİDEO





