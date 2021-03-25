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    Balıklıgöl'e düşen kızın kurtarılma anı

    Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl'e düşen genç kız, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 25.03.2021 - 13:10
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 13:17
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    Balıklıgöl'e düşen kızın kurtarılma anı

    Şanlıurfa Balıklıgöl’de gezen genç kız, yem attıktan sonra balıkları izlemek için eğilince dengesini kaybedip, suya düştü.

    SUDAN ÇIKARILDI

    Çevredeki gençlerden biri hemen suya atlayıp, genç kızı kurtardı. Kurtarma anları ise diğer ziyaretçiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

    Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Balıklıgöl e düşen kızın kurtarılma anı #1

    Balıklıgöl'e düşen kızı kurtardılar VİDEO



    Balıklıgöl e düşen kızın kurtarılma anı #2

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