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    Balkonda asılı çarşafı çaldı

    İzmir'de kimliği belirsiz kişinin balkonda asılı duran çarşafı çaldığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
    • DHA
    • 01.05.2020 - 01:34
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    Balkonda asılı çarşafı çaldı

    Geçen gün Bayraklı ilçesine bağlı Gümüşpala Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi, balkonda asılı duran çarşafı çalıp kayıplara karıştı.

    GÜVENLİK KAMERASINDA HIRSIZLIK ORTAYA ÇIKTI

    Sabah kalktığında balkondaki çarşafın olmadığı fark eden ev sahibi, alt kattaki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde, bir kişinin gece saatlerinde gelerek çarşafı çaldığını gördü.

    Görüntülerde, kimliği belirsiz kişi, balkonun altında bir süre bekliyor ve bu sırada etrafı kontrol ediyor. Daha sonra balkonda asılı duran çarşafı alan kişi hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

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