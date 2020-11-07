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    Bank Asya'nın kurucu ortağı FETÖ firarisi Ankara'da yakalandı

    Bank Asya'nın kurucu ortağı FETÖ firarisi Ankara'da yakalandı

    FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olan firari zanlı Kamil Yavuz M, sahte kimlikle Ankara'da yakalandı.
    • AA
    • 07.11.2020 - 11:02
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 11:30
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    Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankaya ilçesinde FETÖ/PYD'ye operasyon düzenlendi.

    Düzenlenen operasyonda FETÖ firarisi Kamil Yavuz M, üzerinde başkası adına düzenlenmiş kimlikle gözaltına alındı.

    HİMMET AĞINDA ÖNEMLİ İSİM

    Ekiplerin çalışmaları sonucu Kamil Yavuz M'nin, örgütün "Türkiye mütevelli heyeti"ndeki himmet ağının önemli isimlerinden ve Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olduğu, hakkında FETÖ yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyan bulunduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

    Bank Asya nın kurucu ortağı FETÖ firarisi Ankara da yakalandı #1

    HİMMET PARALARINI LEGALLEŞTİRDİ

    İzmir'de etkin pişmanlıktan faydalanan bir şüphelinin ifadesinde, Kamil Yavuz M. hakkında "FETÖ'nün himmet paralarını legal hale getiren kişidir" şeklinde beyanda bulunduğu ve Kamil Yavuz M. hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince verilmiş arama kaydı olduğu öğrenildi.

    Bank Asya nın kurucu ortağı FETÖ firarisi Ankara da yakalandı #2

    SIK SIK KILIK DEĞİŞTİRDİ

    Öte yandan, halen örgütün finansal yapılanması içinde yönetici pozisyonunda çalışmaya devam eden zanlının, bugüne kadar yakalanmamak için kılık değiştirdiği ve sık sık adres değişikliği yaptığı belirlendi.

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