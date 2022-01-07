Barbaros Şansal’a darp davasında mahkeme kararını verdi

Atatürk Havalimanı’nda hakaret içerikli sözleri nedeniyle gözaltına alınacağı esnada darbedilen modacı Barbaros Şansal’ın davasında mahkeme kararını açıkladı. 12 sanık beraat etti.

2017 yılbaşı gecesi attığı tweetler ile paylaştığı videodaki sözlerinden dolayı hakkında gözaltı kararı verilen ünlü modacı Barbaros Şansal'ın KKTC'den getirildiği Atatürk Havalimanı'nda darbedilmesine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Barbaros Şansal müşteki, 13 kişi ise şüpheli olarak iddianamede yer almıştı.

İddianamede 13 şüphelinin "basit yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

ŞANSAL KATILMADI

Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına müşteki Barbaros Şansal katılmazken, duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Barbaros Şansal daha sonrasında 2 sanık hakkında şikayetinden vazgeçti.

Barbaros Şansal havalimanında saldırıya uğradı VİDEO

12 SANIĞA BERAAT

Mahkeme 12 sanık hakkında beraat ve düşme kararı verdi.

1 sanığın ise adli para cezasına çarptırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

SALDIRIYA NEDEN OLAN PAYLAŞIM

Barbaros Şansal, sosyal medyadaki hesabından "B*kunda boğul Türkiye" diye seslenerek "Tabii, tabii davası olmaz! 2017 hepinize g...., mutlu yıllar. Derin nefes alın yan yatın, kendinizi serbest bırakın" ifadelerini kullanmıştı.

Barbaros Şansal'dan Türk halkına hakaret VİDEO