Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 5 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

Türkiye-Suriye sınırındaki Barış Pınarı bölgesine teröristlerin sızma girişimleri sürüyor.

Ancak Mehmetçik o teröristlere adım attırmıyor.

MSB DUYURDU: 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan son bilgilere göre huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristin, kahraman komandolar tarafından etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

Böylece planlanan bir saldırı daha önlenmiş oldu.