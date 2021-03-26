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    Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 5 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

    Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
    • AA
    • 26.03.2021 - 09:46
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 09:55
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    Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 5 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

    Türkiye-Suriye sınırındaki Barış Pınarı bölgesine teröristlerin sızma girişimleri sürüyor.

    Ancak Mehmetçik o teröristlere adım attırmıyor.

    MSB DUYURDU: 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan son bilgilere göre huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristin, kahraman komandolar tarafından etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

    Böylece planlanan bir saldırı daha önlenmiş oldu.

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