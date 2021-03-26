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- Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 5 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 5 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
- AA
- 26.03.2021 - 09:46
- Güncelleme : 26.03.2021 - 09:55
Türkiye-Suriye sınırındaki Barış Pınarı bölgesine teröristlerin sızma girişimleri sürüyor.
Ancak Mehmetçik o teröristlere adım attırmıyor.
MSB DUYURDU: 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan son bilgilere göre huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristin, kahraman komandolar tarafından etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.
Böylece planlanan bir saldırı daha önlenmiş oldu.