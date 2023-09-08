Bartın açıklarındaki gemide iki kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
DHA

Bartın'ın ilçesi açıklarında panik dolu anlar yaşandı.

İstanbul'dan 600 yolcusu ve 400 mürettebatı ile Sinop'a giden 'Astoria Grande' isimli kruvaziyerde, Rus yolcu E.A. (72) kısmi felç geçirdi.

Gemide çalışan Kazakistan vatandaşı L.R. (30) de merdivenlerden düşüp, yaralandı.

Amasra ilçesinin 100 metre açığındaki kurvaziyerin kaptanı, saat 01.00 sıralarında, durumu Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bildirdi.

Sahil güvenlik ekiplerinden bir bot gemiye gidip, E.A. ve L.R.'yi alarak askeri limana getirdi.

Burada bekleyen sağlık ekipleri, Rus yolcu ile Kazakistanlı mürettebatı alıp, Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Tedaviye alınan 2 kişinin durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kruvaziyer ise yoluna devam etti.

Kruvaziyerde felç geçiren yolcu ile düşen mürettebat hastaneye kaldırıldı #1
Bartın açıklarındaki gemide iki kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)