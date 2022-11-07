Bartında 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil direğe çarptı: 1 ölü 3 yaralı

Refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölünürken, sürücü Mustafa Aloğlu hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Gece saatlerinde Bartın Toptancılar Sitesi önünde, 15 yaşındaki ehliyetsiz Mustafa Aloğlu yönetimindeki 74 BB 669 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Otomobil 2'ye bölündü

Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölünürken, direk ise yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Gen sürücü hayatını kaybetti, 3 arkadaşı yaralandı

DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Mustafa Aloğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Enes Gökbayrak (18), Emrecan Genç (14) ve Emre Genç (16) ise sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.