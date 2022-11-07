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    Bartında 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil direğe çarptı: 1 ölü 3 yaralı

    Refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölünürken, sürücü Mustafa Aloğlu hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
    • 07.11.2022 - 07:46
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 08:44
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    Bartında 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil direğe çarptı: 1 ölü 3 yaralı

    Gece saatlerinde Bartın Toptancılar Sitesi önünde, 15 yaşındaki ehliyetsiz Mustafa Aloğlu yönetimindeki 74 BB 669 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

    Otomobil 2'ye bölündü

    Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölünürken, direk ise yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    Bartın'da 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil direğe çarptı: 1 ölü 3 yaralı VİDEO

    Bartında 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil direğe çarptı: 1 ölü 3 yaralı #1

    Gen sürücü hayatını kaybetti, 3 arkadaşı yaralandı

    DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Mustafa Aloğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Enes Gökbayrak (18), Emrecan Genç (14) ve Emre Genç (16) ise sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

     

    Bartında 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil direğe çarptı: 1 ölü 3 yaralı #2

    Bartında 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil direğe çarptı: 1 ölü 3 yaralı #3

    Bartında 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil direğe çarptı: 1 ölü 3 yaralı #4

    Bartında 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil direğe çarptı: 1 ölü 3 yaralı #5

    Bartında 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil direğe çarptı: 1 ölü 3 yaralı #6

    Bartında 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil direğe çarptı: 1 ölü 3 yaralı #7

    Bartında 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil direğe çarptı: 1 ölü 3 yaralı #8

    Bartında 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil direğe çarptı: 1 ölü 3 yaralı #9

    Bartında 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil direğe çarptı: 1 ölü 3 yaralı #10


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