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DHA

Bartın'da feci kaza...

Geçtiğimiz cumartesi gecesi Bartın'ın Gürgenpınarı Mahallesi liman yolunda meydana gelen olayda, İnkumu tatil beldesinden Bartın'a doğru giden Özgür Çomak yönetimindeki 74 BC 310 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, karşı yönden gelen Ümit K. yönetimindeki hafriyat kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı.

Otomobil hurdaya dönerken, ihbarla kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 ARKADAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin kontrolünde, otomobil sürücüsü Özgür Çomak ile yanındaki arkadaşları Koray Uğuz, Rahmi Can Odabaş, Berkay Kaya ve Murat Can Körükçü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. 5 kişinin cansız bedeni, otopsileri yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından karakola götürüldü. Aynı lise ve Bartın Üniversitesi’nden farklı bölümlerden mezun olduğu öğrenilen 5 arkadaşın cenazeleri dün toprağa verildi.

"BİR ANDA KARŞIMA ÇIKTI"

Kazanın ardından gözaltına alınan hafriyat kamyonu sürücüsü Ümit K.’nin jandarma karakolundaki ifadesinde, “Bir anda karşıma çıktı. Ben direksiyonu kırmama rağmen, onlar da direksiyonu kırdı. Sonra çarpıştık” dediği öğrenildi. Sürücü Ümit K., ifadesi sonrası çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAMERALAR İNCELENDİ

Kazaya karışan 5 kişinin otomobilinin başka otomobille yarıştığı iddiaları sonrası polis araştırma yaptı.

Araştırma kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları incelendi. Kazanın olduğu sırada o civarda olan bir otomobil sürücüsünün ifadesine başvuruldu. Sürücünün ifadesinde kazaya karışan otomobilin kimseyle yarışmadığını söylediği öğrenildi.