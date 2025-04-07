Bartın'da ağaç budarken kalp krizi geçirip can verdi

Bartın'da merkeze bağlı Kabagöz köyünde yaşayan emekli çiftçi Hasan Erdoğan, oğlu Gürhan ile birlikte tarlasındaki çınar ağacını budamaya gitti.
Çıktığı ağaçta, motorlu testere ile dalları budayan Hasan Erdoğan, oğluna başının döndüğü söyledi.
BABASINI HAREKETSİZ BULDU
Oğlu Gürhan Erdoğan, yardım için köye gidip geri döndükten sonra babasını ağaçta hareketsiz buldu.
EKİPLERE HABER VERİLDİ
Babasına seslenen Gürhan Erdoğan cevap alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ
Sağlık ekipleri, yaklaşık 5 metre yükseklikte dalların arasında kalan Hasan Erdoğan'ın kalp krizi geçirip yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Hasan Erdoğan’ın cenazesi, itfaiye tarafından halatla ağaçtan indirildi.
AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Hasan Erdoğan'ın cansız bedeni, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirip ağladı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
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