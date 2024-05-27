Bartın'da alkol simülasyon gözlüğü takanlar komik anlara neden oldu Bartın'da jandarma trafik ekipleri tarafından kurulan eğitim parkurunda çocuklara trafik kuralları uygulamalı olarak gösterilirken, velileri ise alkol simülasyon gözlüğü ile topa vurmaya çalıştı.

İHA

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Mobil Trafik Eğitim Tırı, Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklarla buluştu.

Öğrenciler ve çocuklar, jandarma trafik ekiplerinin gözetiminde araçla ve yaya olarak, kurulan eğitim parkurunda tur attı.

Alkol simülasyon gözlüğü kullanarak topa vurma testinden geçtiler

Jandarma ağabeyleri ve ablaları tarafından trafik kurallarının uygulamalı olarak anlatıldığı çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi.

Parkurun yanında ise çocukların velileri, alkol simülasyon gözlüğü kullanarak topa vurma testinden geçirildi.

Alkol gözlüğü takan ve etrafında birkaç tur dönen veliler, topu bulmakta ve vurmakta zorluk yaşadı.

Ortaya güldüren anlar çıktı

Kaleyi tutturmak bir yana topa vurmakta bile başaramayan velilerin o anlarda ortaya çıkan komik görüntüleri, hem ailelerini hem de çocuklarını kahkahaya boğdu.

Öğretici ve eğitici etkinlik gün boyu devam etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)