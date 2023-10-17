Bartın'da arkadaş cinayeti! Tabancayla öldürülmüş halde çöplerin arasında bulundu Bartın'ın Kozcağız beldesinde 35 yaşındaki Emrah Üstünsoy, tabancayla vurulmuş halde, çöplerin arasında ölü bulundu. Cinayetle ilgili arkadaşları Z.Ü. ve G.G., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

DHA

Bartın'daki cinayette arkadaş şüphesi..

Saat 16.30 sıralarında Kozcağız beldesinde bulunan sanayi sitesinin arka kısmındaki çöplerin bulunduğu boş arazide meydana gelen olayda vatandaşlar, çöplerin arasında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu jandarmaya haber verdi.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Çöplerin arasında cansız bedeni bulundu

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde isminin Emrah Üstünsoy olduğu tespit edilen kişinin tabancayla göğsünden 3 kurşun ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Üstünsoy'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

2 arkadaşı gözaltına alındı

Cinayetle ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, Üstünsoy'un arkadaşları Z.Ü. ile G.G.'yi şüpheli olarak belde merkezinde yakalayıp, gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)