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    Bartın'da bir otomobil takla attı:Şoför hayatını kaybetti

    Tabanözü Köyü yolunda, otomobilin takla atması sonucu ağır yaralanan Yaşar Uztay, hastanede yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 21.07.2020 - 23:48
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    Bartın'da bir otomobil takla attı:Şoför hayatını kaybetti

     

    Bartın Tabanözü Köyü yolunda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Yaşar Uztay yönetimindeki otomobil virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Kazada ağır yaralanan Uztay, vatandaşların haber vermesi sonucu gelen 112 Acil ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Uztay hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     


    Bartın'da bir otomobil takla attı:Şoför hayatını kaybetti #1

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