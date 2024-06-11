Bartın'da babasını vurdu: Kardeşime şiddet uyguladı, dayanamadım Tuncay Çetin, engelli kız kardeşine şiddet uygulayan babası Mustafa Çetin'i av tüfeğiyle vurdu.

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DHA

Bartın'ın Ulus ilçesi Aşağıdere köyünde yaşayan ve inşaat ustası olduğu öğrenilen Tuncay Çetin, eve alkollü gelerek 28 yaşındaki bedensel engelli kızı Emine Çetin'i dövdü.

Babasının kız kardeşini dövdüğüne şahit olan Tuncay Çetin ise müdahale etmek istedi.

Bu sırada Tuncay Çetin ile babası arasında başlayan sözlü tartışma, kısa süre içerisinde büyüdü ve kavgaya döndü.

Çıkan kavgada Tuncay Çetin, evdeki ruhsatsız av tüfeği ile babasını vurdu.

Başından iki kurşunla vurdu

Başına iki fişek isabet eden Mustafa Çetin, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cenaze otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken Tuncay Çetin, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildi

Ulus'ta bir tekstil fabrikasında çalıştığı öğrenilen Tuncay Çetin'in ifadesinde, babasının eve alkollü şekilde geldiğini, engelli kız kardeşini ve kendisine şiddet uygulayarak boğmaya çalıştığını, bu nedenle evdeki tüfekle vurduğunu söylediği öğrenildi. Şüpheli, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)