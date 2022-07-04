Bartın'da evlenip çocuk sahibi olan kelebek hastası, hayatını kaybetti

Evden dışarı çıkmaması gerekirken evlenip bebek sahibi olan, ağır kelebek hastası Semra, 7 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

Bartın'da, ağır kelebek hastası olarak dünyaya gelen Semra Sevinç, yaraları nedeniyle zor bir çocukluk dönemi geçirdi.

Yaşı ilerleyen Sevinç, ölümü beklemek yerine aşık olduğu adamla evlendi.

Eşiyle kaçarak evlendi

Semra Sevinç, kelebek hastalarının evden başka bir yere adım atmamaları önerilirken, internetten tanıştığı Erkan Sevinç ile kaçarak evlendi.

Erkan Sevinç, eşine destek çıkarak, düzenli olarak pansuman ve bakımını yaptı.

4 yıl sonra gebelik müjdesini alan Semra, doğum yapmasının hayatına bedel olacağını bilmesine rağmen, sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdi.

Anne olduktan sonra yaraları giderek arttı

İHA'nın aktarımına göre, zamanla yaraları artan Semra, tekrar ölümle burun buruna geldi.

Semra Sevinç, ameliyat ve doğumuna yardımcı olan ve sosyal medya üzerinden ulaştığı Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı'nın desteğiyle Diyarbakır Dicle Üniversitesine getirilerek 38 günlük tedavi sürecine girdi.

Gelinlik hayalini gerçekleştirdi

Ağır yaraları pansumanlarla giderilen Semra, gelinlik giyemeden evlendiğini Çalışır’a anlatınca, dernek başkanı harekete geçti. Sosyal medyada yaptıkları paylaşım sonrası bir hayırsever tarafından gönderilen gelinliği giyen Semra için eşi Erkan da damatlık giyerek hayalleri olan düğünü gerçekleştirdi.

7 ay önce gelin arabasını süsleyerek tarihi On Gözlü Köprüde halay çekip oynayan çift, 5 yıl öncesine giderek gerçekleştiremedikleri hayali yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Bebek gibi bakılan kelebek hastası Semra'nın, 7 aylık yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.