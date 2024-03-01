Bartın'da gelininin evine gelen esnafı öldürdü: Kayınpederin ifadesi ortaya çıktı Ziyaret için oğlunun evine gelen adam, gelininin eve aldığı esnafı bıçaklayarak öldürdü. Polis ekipleri tarafından tutuklanan zanlı çıkarıldığı mahkemede, "Şok halindeydim. Korumak için yaptım, pişmanım" ifadelerini kullandı.

DHA

Bartın'da korkunç cinayet...

24 Mayıs'ta merkeze bağlı Kozcağız beldesinde 3 katlı bir binada 29 yaşındaki esnaf Aykut Yaldız, eşi işte olduğu sırada M.K. isimli kadının evine gitti.

M.K.'nin alt katta oturan kayınpederi Recep Karakuş, gelen sesler üzerine yukarı çıktı.

Bıçakladı

Burada Karakuş ile Yaldız arasında arbede yaşandı.

İkili arasında çıkan kavgada kayınpeder Karakuş, Yaldız'ı göğsünden 3 kez bıçakladı.

Hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yaldız, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tutuklandılar

Gözaltına alınan Recep Karakuş ve gelini M.K., çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gelini serbest bırakıldı

Olayın ardından 1 ay cezaevinde kalan M.K., avukatının itirazı sonrasında cezaevinden çıkarıldı.

İlk kez hakim karşısına çıktı

'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıl kadar hapis istemiyle açılan davada Recep Karakuş, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya tutuklu sanık Recep Karakuş'un yanı sıra tanık gelin M.K., avukatlar ve öldürülen esnaf Aykut Yaldız'ın babası Hamit Yaldız da katıldı.

"Korumak için yaptım, pişmanım"

Mahkeme başkanının “Olay nasıl oldu?” sorusuna sanık Recep Karakuş, “Gece üst kattan sesler geldi. Bıçağı yanıma alarak üst kata çıktım. O sırada karanlıktı, şahısla biraz boğuştuk. Daha sonra bıçağı sapladığım. Şok halindeydim. Korumak için yaptım, pişmanım.” dedi. Karakuş'un avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti.

"Oğluma tuzak kurdu"

Olayda hayatını kaybeden Aykut Yaldız'ın babası Hamit Yaldız ise “Oğluma tuzak kurdu. Bu şekilde öldürüldü, benim çocuğum kötü bir şey yapacak bir insan değil.” dedi.

"Aramızda hiçbir temas olmadı"

Tutuklandıktan sonra bir ay sonra salıverilen M.K. ise duruşmada tanık olarak dinlendi.

O gece yaşananları anlatan M.K., “O sırada ben alttaydım. Boğuşma yaşandı. Şahısla birkaç kez sosyal medya hesaplarından görüştük. O gece çok ısrar etti eve geldi. Aramızda hiçbir temas olmadı.” diye konuştu.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)