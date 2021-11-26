Genç Çiftçi Projesi’nden faydalanan Özdemir, kendi mantar üretim tesisini kurdu. Yılda 20 ton mantar yetiştiren Özdemir, ikinci tesisini de kurarak üretimi ikiye katladı.

Bartın’da 38 yaşındaki İnşaat Teknikeri Cengiz Özdemir, 2017 yılında tarımla uğraşmaya karar verdi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından verilen istiridye mantarı üretimi kursuna katılan Özdemir, kursu başarıyla tamamladıktan sonra Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu.

Özdemir, mantar üretim tesisi kurmak için 30 bin TL hibe desteği aldı. Evinin bahçesine kurduğu tesiste kısa sürede hedeflediği başarıyı yakalayan Özdemir, her geçen yıl üretim kapasitesini de artırdı.

Yıllık 20 ton mantar üretimine ulaşan Özdemir, ürettiği mantarların satışından elde ettiği kazançla ikinci tesisini kurarak üretim miktarını 40 tona çıkardı.

KAZANCINI YÜZDE 50 ARTIRDI

İstiridye mantarı yetiştiriciliği için daha önce hazır kompost kullanan ve yaptığı yatırımla kompost makinesi ve platformu alarak kendi kompostunu da üretmeye başlayan Özdemir, bu sayede kazancını da yüzde 50 oranında artırdı.

Bartın’da Genç Çiftçi Projesi ile kendi mantar üretim tesisini kurdu ViDEO

“KENDİMİZ ÜRETİYORUZ, KENDİMİZ YAPIYORUZ”

Mantar yetiştiriciliğinin gençlere iş imkanı sağlayabileceğini kaydeden Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

“Burada biz 2017’de genç çiftçi projesinden, Tarım İl Müdürlüğü’nden destek aldık. Bu destekle ilk çadırımızı kurduk. Daha sonra ikinci çadırımızı kurduk ve üçüncü çadır olarak kapasitemizi artırdık. Biz burada kompost dediğimiz poşetleri kendimiz üretiyoruz, kendimiz yapıyoruz. Makinesini aldık. Bunun 15-20 gün mayalanma süresi var. Ve 20 günden sonra mantar yani pim dediğimiz şeyleri görürüz. 25’inden sonra da satışa sunarız. Bu şekilde devam ederiz. Bu yaklaşık 90 gün sürer. Birinci flaş, ikinci flaş ve üçüncü flaş olmak üzere 90 gün sonra bu poşetleri dışarı çıkarırız daha sonra yenilerini koyarız bu şekilde devam ederiz.”

“ÖZELLİKLE GENÇLERİMİZE TAVSİYE EDERİM”

Özdemir, gençlerin mantar yetiştiriciliğine yönelerek kendi iş imkanlarını oluşturabileceklerini de belirterek, “Bu işi özellikle gençlerimize tavsiye ederim. Bulundukları Tarım İl Müdürlüklerine gidip araştırabilirler. Ve şu anda yüzde 50 hibeler var. Bunlardan faydalanabilirler diye düşünüyorum. Yani gençlerimize özellikle bir iş imkanı sağlanır diye düşünüyorum.” ifadelerinde bulundu.