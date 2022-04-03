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    Bartın’da gövdesinde Allah lafzı bulunan ağaç, Mistik Anıt Ağaç olarak tescillendi

    Gövdesinde, Arapça harflerle 'Allah' lafzının okunduğu tespit edilen doğu çınarı, Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 'Mistik Anıt Ağaç' olarak tescillendi.
    • DHA
    • 03.04.2022 - 11:45
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    Bartın’da gövdesinde Allah lafzı bulunan ağaç, Mistik Anıt Ağaç olarak tescillendi

    Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Köklü köyünün mezarlığında geçen yıl bulunan 'Ese Dede Türbesi'nin tarihi değer olup olmadığı ile ilgili Muhtar Hayri Açıkgöz, Bartın Valiliği'ne başvuru yaptı.

    Başvurunun ardından Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

    GÖVDEDEKİ ALLAH LAFZI FARK EDİLDİ

    Ekipler, daha sonra türbenin 50 metre ilerisindeki 350 yaşındaki 'doğu çınarı' ağacının gövdesindeki 'Allah' lafzını fark etti.

    Yapılan incelemede, yaşlı ve çift taraflı kovuk gövde kısmının bir tarafından çıkan, 3 farklı sürgün yılları içinde kalınlaşmış, bunlardan kovuk kısmına yakın taraftaki ve eski gövde ile kaynaşmış genç gövdenin üzerinde büyük bir ur geliştiği tespit edildi.

    Yaşlı ağacın bu kısımlarına belirli bir açı ile bakıldığında Arapça harflerle 'Allah' lafzının görüldüğü tespit edildi.

    Bartın’da gövdesinde Allah lafzı bulunan ağaç, Mistik Anıt Ağaç olarak tescillendi #1

    14 METREKARELİK ALAN KORUMA ALTINA ALINDI

    Daha sonra Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre doğu çınarının 14 metrekarelik alanı koruma altına alındı. Ağaç, 'Mistik Anıt Ağaç' olarak tescillendi.

    “UZAKTAN BAKILINCA ARAPÇA 'ALLAH' LAFZININ OKUNDUĞUNU FARK ETTİLER”

    Köklü köyü muhtarı Hayri Açıkgöz, “Üniversiteden gelen Barbaros hocamız ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'müzden gelen uzman ekibimiz, mezarlıktaki 'Ese Dede' isimli türbede inceleme yaptı. Ekipler, daha sonra bu çınarı görerek inceleme yaptı. Uzaktan bakılınca Arapça 'Allah' lafzının okunduğunu fark ettiler. Daha sonra hazırlanan rapor, Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na gönderildi. Kurul, geçtiğimiz gün gönderdiği yazı ile ağacın 'Mistik Anıt Ağaç' olarak tescillendiği bilgisini bize verdi. Ağacımız koruma altına alındı, buna çok sevindik. Hele içinde bulunduğumuz ramazan ayında 'Allah' lafzının tescillenmesi, bizleri çok mutlu etti.” ifadelerini kullandı.

    Bartın’da gövdesinde Allah lafzı bulunan ağaç, Mistik Anıt Ağaç olarak tescillendi #2


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