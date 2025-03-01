Haberler



3. Sayfa



Bartın'da kafe sahibi ile müşteri birbirine girdi

Bartın'da kafe sahibi ile müşteri birbirine girdi Kent merkezinde bir kafede müşteri ile işletme sahibi arasında kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu anlar kameraya yansıdı.