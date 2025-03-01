DHA
Bartın'da kent merkezine bağlı Kemer Köprü Mahallesi'ndeki bir kafede ilginç anlar yaşandı.
İş yeri sahibi Onur Ç. ile müşteri Berkay K. arasında henüz bilinmeyen nedenle anlaşmazlık çıktı.
İkili arasındaki anlaşmazlık kısa sürede büyüdü.
TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Bunun üzerine ikili, birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
MÜŞTERİ GÖZALTINDA
Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile son buldu.
Onur Ç.'nin şikayeti sonrası Berkay K. gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış