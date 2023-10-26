Bartın'da kaza ihbarına giden sağlık ekibi, mesai arkadaşlarının ölümüyle sarsıldı Virajda taklalar atan otomobilden fırlayarak hayatını kaybeden 112 Acil Sağlık görevlisi paramedik Mahmut Kural'ın olay yerine müdahaleye gelen mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

DHA

Bartın- Kurucaşile kara yolunun İnpiri köyü mevkiinde Bartın yönüne giden Mahmut Kural yönetimindeki otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada, 112 Acil Sağlık personeli olduğu öğrenilen 25 yaşındaki sürücü Mahmut Kural, araçtan fırladı.

Otomobilin motoru dahil, bütün parçaları dağılırken, sabah saatlerinde yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

"Yerdeki arkadaşına bakarak gözyaşı döktüler

Ekipler, olay yerine geldiklerinde araçtan fırlayan kişinin mesai arkadaşları Murat Kural olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri, yerdeki arkadaşına bakarak gözyaşı döktü.

Yapılan incelemenin ardından paramedik Mahmut Kural'ın cenazesi, Amasra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arabasını 5 ay önce aldı

Bartın Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 2020 yılında paramedik olarak göreve başlayan Kural'ın otomobilini 5 ay önce aldığı ve nişanlı olduğu öğrenildi.

Kural'ın cenazesinin Bartın Devlet Hastanesi önünde düzenlenecek törenin ardından memleketi olan Kayseri’de defnedileceği bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)