Bartın'da liseliler birbirine girdi: Saçlarından tuttu, yerlerde sürükledi! Belediye servis durağında lise öğrencisi oldukları belirtilen kızların tekme tokat kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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DHA

Liseli gençlerin kavgaları sık sık gündeme gelen konular arasında.

Konunun bir örneği de Bartın'da yaşandı.

Kemerköprü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, liseli genç kızlar durakta bir araya geldi.

Tekme ve tokatlar havada uçuştu

İki kız arasında, bilinmeyen nedenle tekme tokat kavgaya tutuştu.

Kavgaya kızlardan birinin 3 arkadaşı daha dahil oldu.

4 öğrenci, diğer kızı aralarına alarak saçından çekip, yere yatırıp tekmeledi.

Vatandaşlar ayırdı

Kavgayı gören vatandaşlar, araya girip, tarafları ayırdı.

O anlar, kavga eden kızların arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)