Bartın'da maden ocağında iş kazası: 1 yaralı Bartın'da maden ocağında meydana gelen iş kazasında yaralanan 1 madenci hastaneye kaldırıldı.

İHA

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'nde meydana gelen kazada maden işçisi N.T. düşerek yaralandı.

Yaralı madenci olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi

Tedavi altına alınan madencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Genel Maden İş Sendikası Amasra Şube Başkanı Ümit Çınar, "Ocağın içerisinde rahatsızlık geçirdi. Kurum ambulansı ile Müessese Müdürlüğü girişine getirdik. Daha donanımlı olması nedeniyle 112 ambulansını da çağırdık. Şimdi Devlet Hastanesi'ne götürülüyor" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)