Bartın'da otomobilin traktöre çarptığı kazada 3 kişi yaralandı Bartın'da otomobilin çarptığı traktörün arka lastiği koparken kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA

Bartın'da Karabük yolu Potbaşı mevkisinde İsmail Güler (49) yönetimindeki otomobil, önünde seyir halindeki Rıdvan Baycan (43) yönetimindeki traktöre çarptı.

Kazada arka lastiği yerinden kopan traktör yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüler İsmail Güler ve Rıdvan Baycan ile otomobilde bulunan İbrahim Zaimoğlu'nu (67) Bartın Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yaralıların durumu iyi

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil ve traktör çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)