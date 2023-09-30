İHA
Bartın Hendekyanı Caddesi üzerinde seyir eden bir motosiklet, aniden ara caddeye dönen otomobil ile çarpıştı.
Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, çarpmanın şiddeti ile savrulan motosiklet sürücüsü takla atarak, otomobilin diğer yanına düştü.
Kazanın ardından ise çevredeki vatandaşlar, motosiklet sürücüsünün yardımına koştu.
Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı
Feci kazada yaşananlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alınırken, yaralı motosiklet sürücüsü ise olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındıHaber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)