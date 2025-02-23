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İHA

Bartın'da merkeze bağlı bir mahallede oto bakım ve onarım dükkanı bulunan Bekir Aydın, gece şiddetli kar ve tipi nedeniyle evine ulaşamayınca iş yerine gitti.

Aracını dükkanın içine alan Aydın'a ulaşamayan yakınları polisi arayarak yardım istedi.

İŞ YERİ CAMI KIRILDI

Şahsın kayıp olduğu ihbarı üzerine ekipler, aracı iş yerinde görünce ailenin de izniyle iş yerinin camını kırdı.

Ekipler içeri girdiklerinde Bekir Aydın'ı hareketsiz bir şekilde aracın içerisinde buldu.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Hayatını kaybettiği belirlenen Aydın'ın ölümü şüpheli bulundu.

Aydın'ın ısınmak amacıyla çalıştırdığı aracının egzoz gazından zehirlenmiş olabileceği ya da intihar ihtimali araştırılıyor.