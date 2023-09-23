Bartın’da sürücülerin önüne çıkan ayı heyecan yarattı Bartın'da, gece yarısı köy yolunda ilerleyen aracın önüne ayı çıktı. Araçtakiler ayıyı korna çalarak takip edip, ormanlık alana girmesini sağladı.

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İHA

Ormanlık alandaki köy yollarında ilerlerken araçların karşısına zaman zaman ormanda yaşayan hayvanlar çıkabiliyor.

Böyle bir olay da Bartın'ın Ulus ilçesindeki Kumluca beldesi Kirsinler köyünün yolunda yaşandı.

Gece yarısı, karanlık bir ortamda seyir halindeki otomobilin önüne birden bir ayı çıktı.

Sürücü ve araçtakiler karşılarına çıkan ayıdan tedirgin olarak ormanlık alana geçmesi için ellerinden geleni yaptı.

Araçtakiler korna çalarak ayının ormana yönelmesini sağladı

Ayı bir süre aracın önünde koşarken, araçta bulunanlar ise korna çalarak ve bağırarak ayıyı yoldan ormanlık alana doğru kaçması için çaba gösterdiği dikkat çekti.

Ayı otomobilin önünde metrelerce koştu

Metrelerce otomobilin önünde koşan ayı, bulduğu bir alandan ormana girerek gözden kayboldu.

Kovalamacanın sonunda ayı ormanlık alana yöneldi

Bir süre otomobilin önünde koşan ayı, araç içindekilere heyecanlı anlar yaşattıktan sonra ormanlık alana doğru yönelerek gözden kayboldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)