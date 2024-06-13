Bartın'da taşıdığı boru ağır gelince yuvarlandı Elektrikli bisiklet ile metrelerce uzunluğunda demir boru taşıyan genç, dengesini kaybederek yola düştü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bartın'da Sanayi Kavşağı'ndan Gölbucağı kavşağı istikametine giden elektrikli bisiklet sürücüsü, önüne koyduğu metrelerce uzunluğundaki demir boruyu taşımaya çalışınca kaza yaptı.

Bir süre sonra dengesini kaybeden sürücü tekrar dengesini toparlayamadı.

Elektrikli bisiklet ve sürücü yola devrilirken, demir boruda yol ortasına düştü. Kaza esnasında yolda seyir eden herhangi bir aracın bulunması ise faciayı önledi.

Kaza da durdurmadı

Kaza anı ise elektrikli bisikletin arkasından seyreden bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Kazanın ardından tekrar toparlanan genç sürücü demiri de yoldan kaldırdı. Sürücünün bir süre sonra demiri tekrar elektrikli bisikletin önüne koyarak, yola devam ettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)