Denizli'deki orman yangınında son durum

Haber Merkezi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Başkarcı Dağı'nın Künarlar mevkisinde 24 Ekim Perşembe günü saat 15.00 civarında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Yangına ilk gün, havadan 2 uçak ve 1 helikopterle müdahale edildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı'nda çıkan orman yangını, üçüncü günde devam ediyor.

Alevlere müdahale devam ederken Orman Genel Müdürlüğü, yangının yerleşim yerlerine tehdit oluşturduğu ile ilgili sosyal medyada paylaşın videolar hakkında açıklama yaptı.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Denizli’de devam eden yangına gün boyunca 6 helikopter, 25 arazöz, 8 iş makinesi ve toplam 715 personel ile müdahale edilmiştir. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle çoğu yerde, yer ekipleri el aletleri ile yangının önüne şerit açarak mücadele etmektedir.

"YERLEŞİM YERLERİNE TEHDİT OLUŞTURMAMAKTADIR"