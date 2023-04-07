İHA

Bartın’ın Dallıca köyüne bağlı Çakırlar Mahallesi'ndeki 3 katlı binada çıktı.

Sabaha karşı çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaşlı çift öldü

Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce müdahale edilen ve uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, 86 yaşındaki Yücel Aktaş ve 83 yaşındaki Nesrin Aktaş çifti hayatını kaybetti.

Yaşlı çiftin dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Bartın'da ünlü oyuncunun ailesi yangında vefat etti

Şehsuvar Aktaş'ın ailesi oldukları belirlendi

Yangında hayatını kaybeden Yücel Aktaş’ın, ünlü tiyatrocu ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş’ın babası, Nesrin Aktaş’ın da üvey annesi olduğu öğrenildi.

Bartın'da ünlü oyuncunun ailesi yangında vefat etti
Bartın'da ünlü oyuncunun ailesi yangında vefat etti
Bartın'da ünlü oyuncunun ailesi yangında vefat etti
Bartın'da ünlü oyuncunun ailesi yangında vefat etti
Bartın'da ünlü oyuncunun ailesi yangında vefat etti