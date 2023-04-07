Bartın'da ünlü oyuncunun ailesi yangında vefat etti Bartın'da tiyatrocu ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş’ın babası Yücel Aktaş ile üvey annesi Nesrin Aktaş, yangında hayatını kaybetti.

İHA Bartın’ın Dallıca köyüne bağlı Çakırlar Mahallesi'ndeki 3 katlı binada yangın çıktı. Sabaha karşı çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşlı çift öldü Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce müdahale edilen ve uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, 86 yaşındaki Yücel Aktaş ve 83 yaşındaki Nesrin Aktaş çifti hayatını kaybetti. Yaşlı çiftin dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Şehsuvar Aktaş'ın ailesi oldukları belirlendi Yangında hayatını kaybeden Yücel Aktaş’ın, ünlü tiyatrocu ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş’ın babası, Nesrin Aktaş’ın da üvey annesi olduğu öğrenildi.