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    Bartın'da üvey kızlarına cinsel istismarda bulundu

    13 ve 15 yaşlarındaki kızlarına cinsel istismarda bulunduğu için gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
    • DHA
    • 07.05.2020 - 12:46
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    Bartın'da üvey kızlarına cinsel istismarda bulundu

    Bartın merkeze bağlı bir köyde yaşayan kadın, ikinci evliliğini yaptığı 44 yaşındaki eşi R.Ç.’nin, 13 ve 15 yaşlarındaki kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu fark etti.

    Annenin şikayeti üzerine, jandarma R.Ç.’yi gözaltına aldı.

    KIZ ÇOCUKLARININ İFADELERİ ALINDI

    Çocukların, psikolog eşliğinde ifadeleri alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından üvey baba R.Ç., adliyeye sevk edildi.

    TUTUKLANDI

    R.Ç., ‘tecavüz, cinsel istismar ve aile yakınlarına kötü muamele’ suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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