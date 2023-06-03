Bartın'daki eski sevgili cinayetinde ilginç savunma: Yüzüme tükürdü Eski kız arkadaşı ile tartışırken tabancasını çıkaran Ercan Özkavlak, Azize Gülmez'i göğsünden vurdu. Azize Gülmez hayatını kaybederken cani de "yüzüme tükürdü" diye savunma yaptı.

DHA

Bartın'da korkunç bir olay yaşandı.

Karasu köyünde meydana gelen olayda, 31 yaşındaki Ercan Özkavlak eski sevgilisi 25 yaşındaki Azize Gülmez ile telefonda tartıştı.

Hemen ardından çalıştığı fındık deposuna giden Özkavlak, Gülmez ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından Özkavlak, Gülmez'i tabancayla vururken, araya giren iş yeri çalışanlarından Emrullah Yıldız'a da ateş etti.

Hastanede can verdi

Azize Gülmez göğsüne, Emrullah Yıldız ise bacağına, sırtına ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Gülmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Müebbet hapsi istendi

Tutuklanan Ercan Özkavlak hakkında, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Özkavlak'ın, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına dünkü duruşmayla devam edildi.

Azize Gülmez'in annesi İlknur ve babası Mehmet Gülmez ile taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya tutuklu sanık Ercan Özkavlak cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

"Küfretti ve yüzüme tükürdü, çok pişmanım"

Mahkeme başkanının söz hakkı verdiği Ercan Özkavlak, "Ben kesinlikle öldürmek için gitmedim. Bana küfretti ve yüzüme tükürdü, çok pişmanım" diyerek kendini savundu.

Mahkeme heyeti, Bartın Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nun davaya müdahillik talebini reddetti.

Duruşma ertelendi

Heyet, ayrıca, sanık avukatının, olay günü yaşanan arbede sırasında müvekkilinin yaralanıp yaralanmadığının tespiti için hastaneye sevk talebini de reddetti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.