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    Başak Cengiz vefatının 1'inci yılında katledildiği sokakta anıldı

    Ataşehir'de geçtiğimiz kasım ayında tanımadığı bir cani tarafından acımasızca öldürülen Başak Cengiz, saldırıya uğradığı ve adının verildiği sokakta anıldı. Gözü yaşlı anne, "Seni koruyamadım" dedi.
    • 09.11.2022 - 15:37
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 15:59
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    Başak Cengiz vefatının 1'inci yılında katledildiği sokakta anıldı

    Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, proje için geldiği İstanbul'da Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

    Yolda yürürken saldırıya uğrayan genç kızın ölümü, uzun süre konuşulmuştu.

    Yaşanan acı olayın ardından cani saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    Cezası onandı

    Boz hakkında 3 ayrı suçtan verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıl hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından onandı.

    Yaşanan acı olayın üzerinden 1 yıl geçti.

    Başak Cengiz vefatının 1 inci yılında katledildiği sokakta anıldı #1

    Gözyaşları içinde anıldı

    Cengiz, ailesi ve sevenleri tarafından katledildiği sokakta gözyaşları içinde anıldı.

    DHA'nın aktarımına göre; adının verildiği sokağa gelenler, genç kızın öldürüldüğü yere karanfil bırakıldı.

    Başak Cengiz vefatının 1 inci yılında katledildiği sokakta anıldı #2

    "Seni koruyamadım"

    Anne Beyhan Cengiz, "Kızım senden özür diliyorum. Seni koruyamadım. Kızımın artık sevenleri var. Kızımı yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum. Kalbimin acıdan nasıl kıvrıldığını göstermek isterdim. Bu acıyla beni yalnız bırakmadınız. Her zaman yanımda oldunuz." dedi.

    Başak Cengiz vefatının 1'inci yılında katledildiği sokakta anıldı VİDEO

    Başak Cengiz vefatının 1 inci yılında katledildiği sokakta anıldı #3

    "Herkese çok teşekkür ederim"

    Baba Avni Cengiz, "Başak unutulmuyor, unutulmayacak. Buraya gelen herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun herkesten." diye konuştu.

    Başak Cengiz vefatının 1 inci yılında katledildiği sokakta anıldı #4

    Başak Cengiz vefatının 1 inci yılında katledildiği sokakta anıldı #5

    Başak Cengiz vefatının 1 inci yılında katledildiği sokakta anıldı #6

    Başak Cengiz vefatının 1 inci yılında katledildiği sokakta anıldı #7


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