Başakşehir'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, vukuatlı yolda yaşanan kazalara bir yenisi eklendi.

4. Etap 1. Kısım Vadi Park Evleri Sitesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi'nde saat 08.30 sıralarında yaşanan kazada Suat Kirazlı yönetimindeki otomobil, siteden yola bağlandığı sırada ana yolda ilerleyen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

KAZANIN ETKİSİYLE İKİ ARAÇ DA SAVRULDU

Kazanın etkisiyle 2 otomobil de savrularak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Suat Kirazlı ve yolcu koltuğunda oturan eşi ağır yaralanırken ana yolda ilerleyen otomobil sürücüsü de hafif şekilde yaralandı.

Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Site içerisinden çıkan otomobilin ana yolda ilerleyen başka otomobil ile kafa kafaya çarpışması ve çevredekilerin yaralılara yardıma koşması, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı noktada daha önce de birçok yaralamalı kazanın olduğu anlar ise yine güvenlik kameralarına yansıdı.

"ARTIK BU DURUMA BİR ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKİYOR"

Vadi Park Evleri Site Yönetimi yaşanan kazalara isyan ederken Hacı Ahmet Kaya şu ifadeleri kullandı:

Burada her ay yaralamalı kaza oluyor. Biz bu konuyu defalarca büyükşehir belediyesine bildirdik, ilçe belediyesine bildirdik. Bununla ilgili hiçbir şekilde önlem alınamıyor.



Bundan 6 ay önce buranın kapanması için Büyükşehir Belediyesine dilekçe yazmıştık, bu kavşağın kazalara sebebiyet verdiğini. Bize dönüş olumsuz oldu. Burada sitenin içerisine hem giriş hem çıkış oluyor.



4 ayda bu 4'üncü kaza. Bugün ki kaza da ağır yaralanmalı bir kaza. Artık bu duruma bir çözüm bulunması gerekiyor. Yazık günah insanların canına malına zeval geliyor. Biz buranın düzenlenmesini ya da kapatılmasını istiyoruz.