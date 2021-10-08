AVM önünde ücret karşılığı taksilere yolcu ayarlayan değnekçi polis kamerasına yakalandı. 2 taksi trafikten men edilirken, şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde, Başakşehir'de bulunan AVM önünde park eden ve duraklayan taksilere bir kişinin ücret karşılığı yolcu verdiği tespit edildi.

Sivil trafik ekiplerinin cep telefonu ile kaydettiği değnekçi Mustafa B. ekipler tarafından gözaltına alındı.

HAKSIZ KAZANÇTAN ADLİ İŞLEM

Mustafa B., 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 79. maddesinde yer alan, 'Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' suçundan adli işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

2 TAKSİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ayrıca aynı bölgede yapılan denetimlerde, 2 taksi sürücüsünün kısa mesafe gerekçesi ile yolcu almadığı ve yolcu seçtiğinin tespit edilmesi üzerine taksiler trafikten menedildi.

Başakşehir'de değnekçiye gözaltı ViDEO









