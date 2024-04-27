Başakşehir'de el frenini çekmeyi unuttuğu araç, metrelerce kaydı Başakşehir’de bir sürücü aracını park ettikten sonra el frenini çekmeyi unutunca araç geri geri hızlanarak kaydı. Metrelerce kayan araç kaldırıma çıkarak dururken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Dün öğlen saatlerinde, İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Güvercintepe Mahallesi’nde bir sürücü, aracını park ettikten sonra araç geri geri kaymaya başladı.

Kayan aracın peşinden koştu

Sürücüsü kayan aracı fark edince peşinden koşmaya başladı. Ticari araç metrelerce kaydıktan sonra kaldırıma çıkarak durabildi.

O esnada sokaktan herhangi birinin geçmemesi muhtemel bir faciayı önlerken, aracın kaydığı ve sürücünün peşinden koştuğu anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)