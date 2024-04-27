İHA
Dün öğlen saatlerinde, İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Güvercintepe Mahallesi’nde bir sürücü, aracını park ettikten sonra araç geri geri kaymaya başladı.
Kayan aracın peşinden koştu
Sürücüsü kayan aracı fark edince peşinden koşmaya başladı. Ticari araç metrelerce kaydıktan sonra kaldırıma çıkarak durabildi.
O esnada sokaktan herhangi birinin geçmemesi muhtemel bir faciayı önlerken, aracın kaydığı ve sürücünün peşinden koştuğu anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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