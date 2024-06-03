Başakşehir'de iki çocuk kavga etti: Arkadaşları ayırmak yerine videoya çekti

İHA
İstanbul'da Başakşehir ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'nde iki çocuk birbirine yumruklarla saldırdı.
Kavga eden çocukların arkadaşları ise o anları cep telefonuyla kaydetti.
Daha fazla vurmalarını söylediler
Kavgayı izleyen çocuklar, yumruklarla birbirlerine saldıran çocuklara daha fazla vurmalarını söyledi.
Ayırmak yerine izlediler
Akran zorbalığının yaşandığı olayda birbirlerine saldıran çocukları, arkadaşları ayırmak yerine eğlenerek izledi.
Arkadaşların arasından kavgayı ayırmak isteyenlere ise diğer çocuklar izin vermedi.
Bayılacak çocuğa yardım etmediler
İki çocuğun kavga ettiği anlar kameraya yansırken, görüntülerde arkadaşının bayılacağını söyleyerek müdahale etmek isteyen çocuğa, diğer arkadaşlarının müsaade etmediği görülüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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