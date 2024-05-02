Haberler



3. Sayfa



Başakşehir'de metrodaki tacizci gözaltına alındı

Başakşehir'de metrodaki tacizci gözaltına alındı Metroda yolculuk yapan bir kadın, karşısında oturan bir kişinin müstehcen hareketler yaptığını farketti. O anları cep telefonu ile görüntüleyen kadın, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra tacizci gözaltına alındı.