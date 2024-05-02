DHA
27 Nisan Cumartesi günü İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Z.B. (21) isimli kadın, karşısında oturan M.G.'nin(55) müstehcen hareketlerde bulunduğu anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Tacizi öğrenen vatandaşlar darbetti
Görüntüler üzerine polis ekipleri M.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Başka bir metro içerisinde bir kadını taciz ettiği öğrenilen M.G.'nin vatandaşlar tarafından darbedildiği ve hastaneye gittiği belirlendi.
Sabıkası kabarık tacizci yakalandı
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.G.'nin cinsel istismardan 2 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.
M.G.'nin emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış