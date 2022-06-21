Petrol
115.21
0.95%
Euro
18.2421
0.11%
Dolar
17.3202
-0.07%
Altın
1.024
0.01%
Borsa
2539
0.00%
Bitcoin
357.195
1.29%
BTXN Coin
8.25
-2.13%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    Başakşehir'de öldürürülen şahsın cesedi, Olimpiyat Stadı’nın karşısına bırakıldı

    İstanbul Başakşehir’de ağaçlık alana atılmış, ensesinden vurulmuş erkek cesedi bulundu.
    • 21.06.2022 - 06:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Başakşehir'de öldürürülen şahsın cesedi, Olimpiyat Stadı’nın karşısına bırakıldı

    Başakşehir Olimpiyat Stadı’na giden yan yolda seyir halindeki bir otomobil, stadın karşısındaki ağaçlık alana geldiğinde durdu. Daha sonra otomobil içerisinden çıkarılan ceset ağaçlık alana atıldı. Öldürdükleri şahsın cesedini ağaçlık alana atan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yoldan geçerken cesedi gören vatandaşlar ise durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Ensesinden vurulmuş halde bulundu

    Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri cesedin etrafını emniyet şeridi ile kapattı. Olay yeri inceleme polisleri ise cesette incelemeler yaptı. Yapılan inceleme sonrası, cesedin ensesinde bir tane kurşun yarası ve vücudunda darp izleri olduğu görüldü. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset gerekli tetkikler yapılmak üzere 112 ekipleri tarafından Çam Sakura Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Başakşehir de öldürürülen şahsın cesedi, Olimpiyat Stadı’nın karşısına bırakıldı #1

    Polis ekipleri, ceset çevresinde delil aradı

    İHA'nın haberine göre; öldürülen cesedin üzerinde kimlik çıkmazken, yüz tanıma sistemi ile de cesedin kimliği belirlenemedi. Şahsın terliği ve montu etrafa savrulurken, beton bloğun üzerindeki kan polis ekiplerini şüpheye düşürdü. Çevrede delil arayan polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Başakşehir de öldürürülen şahsın cesedi, Olimpiyat Stadı’nın karşısına bırakıldı #2

    Ensesinden silahla vurup yol kenarına atmışlar

    Ağaçlık alanda bulunan cesette yapılan incelemeler sonrasında cesedin ensesinden vurulduğu görüldü. Yol kenarına atıldıktan sonra biraz sürüklenen şahsın, terliklerinin ayaklarından çıktığı belirlendi.

    Başakşehir de öldürürülen şahsın cesedi, Olimpiyat Stadı’nın karşısına bırakıldı #3


    İlginizi Çekebilir

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Çocukların eğitim güvenliği için iş birliği
    Gündem

    Çocukların eğitim güvenliği için iş birliği

    Devlet Bahçeli yetim ve öksüz olan gence sahip çıktı
    İç Haber

    Devlet Bahçeli yetim ve öksüz olan gence sahip çıktı

    Görüş Bildir