Başakşehir'de vidanjör yan yattı:1 yaralı

Kavşağı karıştırarak kontrolü kaybeden ve refüje aşarak yön tabelasına çarpan vidanjör sürücüsü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı üzerinde, Celil Nişanöz'ün kullandığı 34 DT 0860 plakalı vidanjör, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Önce refüje çarpan vidanjö, ardından yön levhalarının direğine çarptıktan sonra yan devrildi.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Devrilen vidanjörde sıkışan Nişanöz'e ilk müdahale, olay yerinin yakınında bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Nişanöz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Kazanın ardından olay yerine gelen ve Nişanöz'ün yardımına koşan vatandaşlar, yaşananları anlattı.

Sürücünün durumunun iyi olduğunu söyleyen görgü tanığı, "Olay olduktan bir dakika sonra biz buraya geldik. Araçta tek şoför vardı. Herhangi bir şeyi yoktu. Ağır yaralı değildi. Vücudu tamamen yerindeydi. Bir sıkıntı yoktu. Sadece kolu ile kafasında bir yara vardı. Şoka girdiğinden dolayı, tam olarak da kendinde değildi. Kendisi bir an önce çıkmaya çalıştı." dedi.

"ÖNCE SETE SONRA DİREĞE ÇARPTI"

Bir diğer görgü tanığı ise "Önce sete vurdu. Setten kurtarınca sonra direğe çarptı. Direğe çarptığı gibi devrildi. Arabanın içinde tek kişi vardı. Sağlık durumu iyiydi. Sadece biraz bilinç kaybı vardı." diye konuştu.