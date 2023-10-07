Başakşehir'deki cipe taşlı saldırı anı kamerada Arsa üzerinde park halinde olan bir cipe kimliği belirsiz şahıs, arsada bulduğu kaldırım taşını alarak camları kırdı. Yaşanan anlar anbean kameraya yansıdı.

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İHA

İstanbul Başakşehir'de gece yarısı beyaz bir otomobil ile cipin park edildiği arsanın yanına gelen şahıslardan birisi araçtan indi.

Şahıs yerde gördüğü kaldırım taşını alarak önce cipin camlarını kırdı daha sonra zarar vermeye başladı.

Saldırı anları kamerada

Saldırının neden gerçekleştiği henüz kimse tarafından bilinmezken ilginç olay güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Görüntülerde, şahsın aracın lastiklerini bıçakla keserek patlattığı da görüldü. Araçlarının son halini gören, araç sahipleri ise şok oldu.

"Zaman zaman anahtarı aracın üzerinde bırakıyoruz"

Araç sahibi Ertan Ayhan yaşananlar ile ilgili şu cümleleri kullandı;

Biz ticaretle uğraşıyoruz gece saatlerinde bu olay yaşanmış aracımıza saldırmışlar komşularımız bizi aradı geldiğimizde şahıslar kaçmıştı biz şikayetçi olduk. Neden yapıldığıyla alakalı bir fikrimiz yok bu araç 3 yıldır bizde hatta zaman zaman anahtarı bile üzerinde bırakıyoruz. Bizim güvendiğimiz bir yer ama bu olay bizi şaşırttı biz hemen şikayetçi olduk. Diğer araçlarımızda buradaydı direkt bu araca gelmiş kasti olduğunu düşünüyorum. İnşallah tesadüf üzerine yapmıştır tekrarlanmaz diyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)