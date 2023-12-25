Başakşehir'deki gece kulübünde uzun namlulu dehşeti Motosikletle gece kulübünün önüne gelen 2 şüpheli, uzun namlulularla içeriye ateş ederek kaçtı. Şahıslar aranıyor.

DHA

İstanbul Başakşehir'de panik anları yaşandı.

Gece kulübünün önüne gelen motosikletli 2 şüpheliden biri, uzun namlulu silahla ateş etti.

Ateş açıp kaçtılar

Kurşunlar tabelalara isabet ederken, şüpheliler geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.

Silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede 12 adet boş kovan buldu.

Saldırganlar aranıyor

İncelemenin ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gece kulübüne geçtiğimiz günlerde de silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)