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    Başpehlivan Cengizhan Şimşek'in şampiyonluk hamlesini eşekle çalıştığı anlar

    Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakiplerini yenerek başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'in, supleks hareketini eşekle çalıştığı anların görüntüleri ortaya çıktı.
    • 05.07.2022 - 16:51
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 16:58
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    Başpehlivan Cengizhan Şimşek'in şampiyonluk hamlesini eşekle çalıştığı anlar

    661’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan, Cengizhan Şimşek oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçisi Cengizhan Şimşek, Edirne'de düzenlenen güreşlerin finalinde Mustafa Taş ile karşı karşıya geldi.

    2 pehlivan arasında nefes kesen bir mücadele yaşandı.

    40 dakikalık sürede taraflar arasında üstünlük sağlayan olmayınca, puan alanın kazanacağı bölüme geçildi.

    Yaptığı supleks, altın kemer getirdi

    Bu bölümde Cengizhan Şimşek, rakibi Mustafa Taş'ı önden arkaya atarak yapılan 'supleks' oyunuyla açık düşürüp altın kemerin sahibi oldu. Böylelikle Şimşek, Türkiye başpehlivanı unvanını aldı.

    Başpehlivan Cengizhan Şimşek'in şampiyonluk hamlesini eşekle çalıştığı anlar VİDEO

    Supleksi, eşekle çalıştığı görüntüler ortaya çıktı

    DHA'nın haberine göre; Cengizhan Şimşek'e altın kemeri getiren oyunu, memleketi Antalya'nın Korkuteli ilçesinde eşekle çalıştığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, Cengizhan Şimşek'in bir eşekle çalıştığı, sonrasında eşeği karın bölgesinden tutup supleks hareketini yaptığı görüldü. Birçok mücadeleyi supleks oyunuyla kazanan Şikşek'in, çevresinde 'supleks adam' olarak tanındığı belirtildi.

    Başpehlivan Cengizhan Şimşek in şampiyonluk hamlesini eşekle çalıştığı anlar #1

    Başpehlivan Cengizhan Şimşek in şampiyonluk hamlesini eşekle çalıştığı anlar #2

    Başpehlivan Cengizhan Şimşek in şampiyonluk hamlesini eşekle çalıştığı anlar #3

    Başpehlivan Cengizhan Şimşek in şampiyonluk hamlesini eşekle çalıştığı anlar #4

    Başpehlivan Cengizhan Şimşek in şampiyonluk hamlesini eşekle çalıştığı anlar #5

    Başpehlivan Cengizhan Şimşek in şampiyonluk hamlesini eşekle çalıştığı anlar #6


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