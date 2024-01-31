Batan teknede can verdiler: İzmir'de balıkçılara acı veda Dikili ilçesi açıklarında balıkçı teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden 4 balıkçıdan 3’ü, son yolculuğuna uğurlandı.

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İHA

Salihleraltı açıklarında Oğuz İrgit adlı balıkçı teknesi batarken, teknede bulunan 10 kişiden Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar adlı balıkçıların cansız bedenine ulaşıldı.

Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem, Muhammet Kulak sağ olarak kurtulurken, Medeni Karaduman ve Gökhan Çakır'ın kaybolduğu öğrenildi.

Arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bot ve helikopterlerle sürdürüldü.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kaza esnasında teknede bulunduğu öğrenilen ve kayıp olarak aranan Medeni Karaduman'ın cansız bedeni, ekipler tarafından dün bulundu.

Balıkçılara acı veda

Karaduman’ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarınca alındı. Oğuz İrgit, Orhan Pancar ve Medine Karaduman’ın cenazeleri, Dikili Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dikili Kabristanlığı'nda defnedildi. Cenazeye, hayatını kaybeden balıkçıların aileleri, yakınları ve iş arkadaşları katıldı.

Memleketinde defnedilecek

Olayda hayatını kaybeden İsmet Akdağ’ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınlarınca alınarak memleketi Balıkesir’e götürüldü. Akdağ’ın da bugün memleketinde defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, kayıp balıkçılardan Gökhan Çakır adlı vatandaşı arama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)