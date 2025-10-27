Batman'a giden yolcu uçağında yapılan 'bomba' şakası panik yarattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uçakta korku dolu anlar...

Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen olayda; Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Batman seferini yapmaya hazırlanan uçakta, kalkış öncesi yolcu alımı tamamladı.

'ÜZERİMDE BOMBA VAR' DİYEREK ŞAKA YAPTI

Bu sırada bir yolcunun, "Sanki üzerimde bomba var." cümlesini kullanarak şaka yaptığı ileri sürüldü.

Bunun üzerine kabin memurları durumu uçağın pilotuna bildirdi.

POLİS TARAFINDAN İNDİRİLDİ

Pilot, uçağa polis ekiplerini çağırdı.

Bomba şakası yapan yolcu uçaktan indirildi ve kural dışı yolcu prosedürü uygulandı.

MÜDAHALE SONRASI UÇAK HAVALANDI

Uçak daha sonra Batman seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.