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Batman'da 21 işletmeye 442 bin lira kaçak et cezası

Batman'da 21 işletmeye 442 bin lira kaçak et cezası Batman'da kaçak hayvan kesimi ile mücadele kapsamında kontrol edilen ve uygunsuzluk tespit edilen 21 işletmeye 442 bin 695 lira para cezası kesilirken 1 ton 141 kilo et de imha edildi.