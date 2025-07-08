Batman'da 4 gündür aranan yaşlı kadın bulundu

Batman'ın Kozluk İlçesinin Tosunpınar köyünde, 5 Temmuz günü saat 13.30 sıralarında evden çıkan akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Fatma Uçma kayboldu.

Kent merkezinde oturan Gülbahar Aydın, annesi için jandarmaya ihbarda bulundu.

İhbarla bölgeye Jandarma Komando Timi'nden 25, koruyucu timden 15, Jandarma Suç Araştırma Timi'nden (JASAT) 5 olmak üzere çok sayıda personel sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Ayrıca arama çalışmalarına 2 iz takip köpeği, AFAD'a ait 2 araç ve 4 personel, AFAD gönüllüsü 2 araç ve 9 kişi, Batman Arama Kurtarma'dan (BATKUR) 2 araç ve 22 kişi, ANDA’dan 3 araç ve 21 kişi, İHH’dan 2 araç ve 9 kişi, Umut Kervanı'ndan 2 araç ve 10 kişi ile Erzurum AFAD'dan 1 termal dron, 1 araç ve 3 personel destek verdi.

BULUNDU

Çalışmalar sonucu Fatma Uçma, bugün arazide sağ ve bilinci açık halde bulundu.

Sağlık kontrolleri için hastaneye götürülen Uçma, daha sonra ailesine teslim edildi.