Batman'da aile içinde çıkan tartışma kanlı bitti

Batman'da aile içinde çıkan kavga cinayetle sona erdi.

Kısmet Mahallesi’nde yaşanan olayda Burhan G. ile kayınvalidesi Süheyla G. arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KAYINVALİDESİNİ BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Burhan G., elindeki kesici aletle kayınvalidesini kolundan yaraladı.

Olaydan kısa süre sonra Burhan G., kayınbiraderi ile karşılaştı.

KAYINBİRADERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Aralarında çıkan arbedede Burhan G., kayınbiraderi tarafından öldürüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan kayınvalide Süheyla G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Damat Burhan G.'nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.