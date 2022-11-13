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    Batman’da akrabalar arasında silahlı kavga

    Akraba iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
    • 13.11.2022 - 13:08
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    Batman’da akrabalar arasında silahlı kavga

    Batman'a bağlı İkiztepe köyünde akraba olan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

    Kavgada 3'ü ağır 7 kişi de yaralandı.

    Yaralılar hemen hastanelere sevk edildi

    Durumun 112 Acil Sağlık Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

    Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalelerini yaparak kentteki hastanelere kaldırılmasını sağladı.

    3 kişi öldü

    Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Şirin Akın, Asker Akın ve Sadık Akın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    İHA’nın haberine göre 4 yaralının tedavisi ise devam ediyor.

    Güvenlik güçleri olay yerinde önlem alırken, başlatılan soruşturma sürüyor.

    Batman’da akrabalar arasında silahlı kavga #1


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