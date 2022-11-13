Batman’da akrabalar arasında silahlı kavga

Akraba iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Batman'a bağlı İkiztepe köyünde akraba olan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

Kavgada 3'ü ağır 7 kişi de yaralandı.

Yaralılar hemen hastanelere sevk edildi

Durumun 112 Acil Sağlık Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalelerini yaparak kentteki hastanelere kaldırılmasını sağladı.

3 kişi öldü

Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Şirin Akın, Asker Akın ve Sadık Akın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA’nın haberine göre 4 yaralının tedavisi ise devam ediyor.

Güvenlik güçleri olay yerinde önlem alırken, başlatılan soruşturma sürüyor.