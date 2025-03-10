Batman'da arazide bulunan cesede ilişkin 14 gözaltı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşayan Mehmet Yüksel, 1 Mart tarihinde asker arkadaşlarıyla buluşmak üzere evden ayrıldı.
Uzun süre haber alınamayan Yüksel, o gün eve dönmedi.
Bunun üzerine yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
CESEDİ BATMAN'DA BULUNDU
Kayıp olarak aranan Yüksel, Batman merkeze bağlı Demirbilek köyü mevkisindeki boş bir arazide silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Yüksel’in cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
14 GÖZALTI
Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına cenazesi yakınlarına teslim edilen Yüksel, Çınar ilçesine bağlı kırsal Ovabağ Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında C.T. (43), A.T. (59), R.Y. (60), K.T. (27), A.Y. (77), N.T.(32), S.T. (48), R.T. (40), N.T. (49), A.T. (39), B.T. (54), Z.T (69), R.T. (40) ve K.T. (28) gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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