Batman'da arkadaşıyla yürürken elindeki telefonu çaldırdı Şafak Mahallesi'nde arkadaşıyla yürüyen genç kızın elindeki telefonu çalıp kaçan 2 kapkaççı, güvenlik kameralarına yakalandı.

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DHA

Batman'da yaşanan kapkaç olayı 'pes' dedirtti.

Şafak Mahallesi’nde arkadaşıyla beraber kaldırımda yürüyen genç kız, iki kapkaççı tarafından takibe alındı.

ELİNDEKİ TELEFONU KAPTIRDI

Doğru zamanı kollayan kapkaççılar, bir anda genç kızın elindeki telefonu çalarak kayıplara karıştı.

KAPKAÇÇILAR TESPİT EDİLDİ

Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, M.A.D. ve E.T. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

O ANLAR KAMERADA

Kapkaç anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; bir şüphelinin telefonu alarak kaçtığı, diğerinin ise onu motosiklete alıp götürdüğü görüldü. Telefonu çalınan genç kızın ve arkadaşının şüphelilerin peşlerinden koştuğu ancak yetişemedikleri de kameraya yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)