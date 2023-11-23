DHA
Batman'da korku dolu anlar yaşandı.
Dün öğle saatlerinde bir apartmanda ailesiyle asansöre binen 4 yaşındaki Y.İ.'nin bacağı, asansörle duvar arasında sıkıştı.
Hastaneye kaldırıldı
Ailenin ihbarıyla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyecilerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Y.İ., ilk müdahalesinin ardından, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Durumu iyi
Y.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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